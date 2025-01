Weidle-Winkelmann mit gutem Gefühl zur WM

"Bis auf zwei Schwünge bin ich eigentlich ganz zufrieden heute", sagte indes Weidle-Winkelmann. Ihre Leistung gebe ihr "ein gutes Gefühl Richtung WM". Die Titelkämpfe im österreichischen Saalbach-Hinterglemm beginnen am 4. Februar. Sie sei sicher keine Favoritin, meinte die Starnbergerin, die 2021 WM-Silber in der Abfahrt gewonnen hatte. Sie befinde sich in der "Angriffsposition" und hoffe in den kommenden Tagen noch ein paar "Puzzleteile" zu finden, um dann vielleicht doch wieder "vorne mitmischen" zu können.