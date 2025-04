Folgenschwerer Fehler und Überschlag bei Rechtsschwung

Die beste Rennfahrerin der abgelaufenen Saison war zuvor in Val di Fassa schwer gestürzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Trient gebracht worden. Die Italienerin hatte er vor wenigen Tagen den alpinen Gesamtweltcup in Sun Valley in den USA gewonnen. In diesem Winter holte sie zudem WM-Gold in ihrer Paradedisziplin Riesentorlauf und Silber im Super-G.