Straßer geht also mit diesem Rückstand in den Slalom ab 13.15 Uhr (ZDF und Eurosport). Bei den Damen verlief die WM-Premiere des Mini-Mannschaftswettbewerbs am Dienstag spektakulär. Die Schweizerin Wendy Holdener etwa machte im Slalom zehn Plätze gut und jubelte mit Lara Gut-Behrami, die eine schwache Abfahrtsleistung gezeigt hatte, am Ende noch über Silber. Für Straßer sind die Medaillenränge höchstwahrscheinlich aber zu weit entfernt.