Alpin: Ski-Star Odermatt gewinnt Gesamt- und Abfahrtsweltcup

Courchevel - Marco Odermatt hat sich im fünften Winter nacheinander den Gesamtsieg im alpinen Ski-Weltcup gesichert. Der Schweizer lag bei der Abfahrt von Courchevel nach 30 Startern auf dem dritten Platz und machte den Triumph im Kampf um die große Kristallkugel rechnerisch perfekt. Zudem gewann der beste Skirennfahrer der Gegenwart vorzeitig die kleine Abfahrts-Kugel. Der 28-Jährige kann in beiden Wertungen in den letzten Saisonrennen nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Der Alpin-Dominator ist zudem noch Favorit auf die Spezialwertungen im Super-G und im Riesenslalom.