Auf den ersten, oberflächlichen Blick mutet der Hinweis wie ein Scherz an. Ein gefährlicher Scherz freilich. Im Jahr 1934. „Statt die Bezeichnung ‚Führer‘ wäre die Bezeichnung ‚Vorsitzender‘ oder eine ähnliche zu wählen“, steht in dem kurzen Schreiben, das auf den 9. März des Jahres datiert und an „die geehrte Sektion Sonneberg“ gerichtet ist. Veranlasst hat dieses Schreiben der Verwaltungsausschuss des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Mit dem Schreiben wird den Berg- und Vereinsfreunden im Süden Thüringens mitgeteilt, dass die von ihnen geänderte Sektionssatzung genehmigt worden ist.