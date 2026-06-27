Alpenpass: Tiroler Fernpassroute wegen Verkehrs-Protest gesperrt

Reutte - Die Fernpassstraße im österreichischen Bundesland Tirol wird am Samstag wegen Anwohner-Demonstrationen zeitweise gesperrt. Die Sperre der wichtigen Alpenroute auf der B179 zwischen Reutte und Nassereith dauert offiziell nur von 10.00 bis 12.00 Uhr, doch Behörden empfehlen, den Fernpaß am Samstag großräumig zu umfahren. Auch die lokale Ausweichroute über die Hahntennjochstraße (L 246) wird zwei Stunden lang geschlossen.



Die Blockade fällt mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarlandzusammen. Der ADAC rechnet deshalb mit langen Staus vor und nach der Sperre.