Alpenpass Fernpass-Sperre in Tirol - vorerst "alles ruhig"

Protest gegen Verkehrsbelastung und Tunnelprojekte

Anwohner protestieren nicht nur gegen die Verkehrsbelastung, sondern auch gegen geplante Tunnelprojekte. Sie befürchten, dass dadurch noch mehr Fahrzeuge durch ihre Heimat rollen.



Die Blockade fällt mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarlandzusammen. Ob Urlauber aus Deutschland wegen der Sperre später am Samstag losfahren oder ihre Reise auf Sonntag verschieben, sei noch unklar, hieß es vom ÖAMTC. Der Experte verwies jedoch darauf, dass bei der Blockade der Brennerroute durch Tirol vor vier Wochen das befürchtete Stauchaos ausgeblieben war, weil Reisende entsprechend umgeplant hatten. Auch am Brenner war eine Verkehrs-Demonstration der Grund für die Sperre.