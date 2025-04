Wilson spielt die ehemalige Kommissarin Ira. Bei der Kripo Garmisch ist sie rausgeflogen und arbeitet nun in einem Baumarkt. Doch dann wird in der Alpenidylle ein Naturschützer ermordet. Und ein Wolf, der Schafe reißt, sorgt für Aufregung und Angst. Plötzlich findet sich Ira mitten in den Ermittlungen wieder, denn die neue Kommissarin Daphne (Philine Schmölzer) sucht Rat bei ihrer Vorgängerin. Erzählt werden soll ohne Alpenklischees, betont Produzent Karsten Günther von der Bavaria Fiction, "denn kaum eine Region ist so stark von Stereotypen geprägt wie die Berge". Gedreht wurde auch in Österreich, in Innsbruck und Tirol.