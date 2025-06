Alpenklima Steigende Temperatur verändern Tourismus: ab in die Höhe

Wie sehr der Klimawandel auch die Forschung direkt treffen kann, habe der Bergsturz in Blatten in der Schweiz gezeigt. Dort wurde auch eine Messtation zerstört, wie Sven Kotlarski vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz berichtete. Das Unglück habe wahrscheinlich mit dem Abschmelzen des Permafrosts zu tun gehabt, also des dauerhaft gefrorenen und so stabil gehaltenen Bodens. Vor etwa zwei Wochen hatte ein Felssturz große Teile des Dorfes Blatten überrollt - die rund 300 Einwohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.