35 Frauen und 90 Männer allein im Springen: Das Alpencup-Finale in Oberhof war für die ausrichtenden Vereine, den WSV 08 Lauscha und den SV Biberau, eine Mammutveranstaltung, die am Freitag, 7. März, auf der Schanzenanlage im Kanzlersgrund wohl bis in die Nacht hinein in die Verlängerung hätte gehen müssen, wenn man das vollständige Wettkampfprogramm hätte durchziehen wollen. Da die Temperaturen am Abend deutlich fielen, wurde der Aufsprunghang sehr eisig und ein Fortführen des Wettkampfs damit zu gefährlich. Nach einem Wertungsdurchgang war Schluss. Der Samstag verlief dann normal.