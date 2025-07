"Statt auf dem Wanderweg landete er am Einstieg des Hochthron-Klettersteigs, durchnässt, ohne alpine Erfahrung – und rief in seiner Not beim Stöhrhaus an", schilderten die Retter den Einsatz vom späten Dienstagabend, über den mehrere Medien berichteten. Der Wirt habe sofort den Ernst der Lage erkannt und die Bergwacht alarmiert, die den Mann dann sicher ins Tal brachte. Dort habe sich der 40-Jährige nach der Aufregung erst mal einen Joint zur Beruhigung genehmigt, hieß es weiter.