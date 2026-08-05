Almwirtschaft Almbauern kämpfen mit Bürokratie und Klimawandel

Hitze und Trockenheiten belasten die Almwirtschaft

Ein besonderer Schwerpunkt des Förderprogramms sei die Wasserversorgung. Investitionen in die Wasserversorgung auf Almen fördere der Freistaat mit Zuschüssen von bis zu 30.000 Euro, hieß es vonseiten des bayerischen Landwirtschaftsministeriums.

Das sei dringend nötig, meinen die Almwirte. "Ich kann es nicht regnen lassen", sagte Rainer am Rande des Termins. "Man sieht gerade im Sommer, dass der Klimawandel schon natürlich ein Thema ist, der die Landwirtschaft beschäftigt, der auch uns beschäftigt." Man beobachte dies als Ministerium "auch mit unseren Forschungseinrichtungen", und versuche, "da die eine oder andere Hilfe auch herauszuarbeiten", so der Minister.

Auch Kaniber adressierte die Trockenheit: "Wenn schon zu Beginn des Sommers Wasser für die Tiere auf den Berg gefahren werden muss, zeigt das, wie dringend Investitionen in eine verlässliche Versorgung sind." Aiwanger appellierte an alle, noch besser aufzupassen, um Wälder vor Brandgefahr zu schützen.