Mit der Vielfalt seiner Aufnahmen zeigt er: Es gibt nicht den einen Thüringer Dialekt, sondern eine ganze Reihe davon. So war er für Teil 1 von „Thüringen. Deine Sprache“ 2019 etwa rund um Eisenach und Bad Salzungen, in der Nähe von Mühlhausen, Rudolstadt, Saalfeld und Meiningen sowie in der Sonneberger Gegend unterwegs.