Zwischen den jüdischen Feiertagen Purim und Pessach, vom 19. März bis 10. April, verwandeln die Jüdisch-Israelischen Kulturtage Thüringen in eine Bühne für jüdische Kultur in all ihren Facetten. In seinem 33. Jahr bietet das Festival der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen mehr als 80 Anlässe, jüdische Kulturen kennenzulernen, zu feiern, zu tanzen, ins Gespräch zu kommen – auch über die aktuelle Politik und erstarkten Antisemitismus.