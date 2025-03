Zur „Ideenwerkstatt 25“ lädt am Freitag, 28. März, 17 Uhr André Kranich ins Flechtwerk ein. Zur Erinnerung: 2024 startete eine Ideenwerkstatt, bei der Menschen vor Ort angehört, beteiligt und unterstützt werden sollten, eigene Ideen zur Umsetzung zu bringen. „Heute sind wir einen großen Schritt weiter und können 2025 in die Umsetzung der ersten Projekte starten“, so der Initiator. Geplant ist deshalb am 28. März ein weiteres Zusammentreffen, bei dem gemeinsam auf die Ergebnisse der Umfrage geschaut, erste Arbeitsergebnisse präsentiert und weitere Meinungen eingeholt werden sollen. Hierzu sind alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner eingeladen unter dem Motto „Miteinander in die Zukunft“.