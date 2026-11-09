„Eine globale Kulturgeschichte der Thermosflasche (und was das mit Langewiesen zu tun hat)“ ist der Vortrag von Shirley Brückner, Historikerin aus Halle (Saale) am Freitag, 20. November, um 19 Uhr im Heinse-Haus Langewiesen überschrieben. Dass der Begriff „Thermos“ nicht nur bei Langewiesenern noch vielfach präsent ist, liegt an der einstigen Betriebsstätte. Shirley Brückner forscht seit Längerem zur Geschichte der Thermosflasche und stieß dabei auch auf Langewiesen. Erst im Sommer war sie zu einem Aufenthalt in den Ilmenauer Ortsteil gekommen.