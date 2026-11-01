Alltag mit Ministerpräsident Das sind die Dating-Regeln von Flavia Zaka und Cem Özdemir

Stuttgart - Ein Tisch für zwei ist schnell reserviert. Zeit füreinander freizuhalten, ist für Flavia Zaka und ihren Mann, Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne), schon schwieriger. Sie müssen ihrer Beziehung im Alltag nach eigenen Worten bewusst Raum geben. "Wir sehen uns morgens und abends, aber diese Zeit ist natürlich nicht nur für uns beide reserviert", sagte die First Lady Baden-Württembergs der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Die Zeitfenster, in denen wir private Gespräche zu Themen führen können, die auch in die Tiefe gehen, sind ziemlich selten", so Zaka. "Aber gerade deshalb gehen wir viel bewusster damit um."