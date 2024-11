München - Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer (71, "Der Bulle von Tölz") erlebt nach eigener Aussage im Alltag immer wieder, wo es an Barrierefreiheit mangelt. Der Künstler sitzt im Rollstuhl. Selbst an manchen Orten, an denen mit Barrierefreiheit geworben werde, erweise sie sich als untauglich, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In München sei es zum Beispiel in U- und S-Bahn teilweise schwierig.