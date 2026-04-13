Wenn ein Elternteil keinen Unterhalt zahlt, springt häufig der Staat ein. Für gut 1200 Kinder im Ilm-Kreis überweist das Jugendamt monatlich Unterhaltsvorschuss – eine Leistung, die eigentlich nur vorübergehend helfen soll. Denn parallel versucht die Behörde, das vorgestreckte Geld von den unterhaltspflichtigen Elternteilen zurückzuholen. Genau diese Rückholung erweist sich jedoch als eine der schwierigsten Aufgaben des Jugendamtes.