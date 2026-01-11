Eigentlich beginnt der Einsatz von Susann Eberlein als Pressesprecherin beim Biathlon-Weltcup immer dann, wenn die Wettkämpfe gerade vorbei sind. Dann laufen schon wieder die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Diesmal ist das alles etwas anders. Die 37-Jährige übernimmt eins zu eins die Pressearbeit für den Weltcup Weltcup im Langlauf und in der Nordischen Kombination, der am kommenden Wochenende über die Bühne geht.