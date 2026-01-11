Eigentlich beginnt der Einsatz von Susann Eberlein als Pressesprecherin beim Biathlon-Weltcup immer dann, wenn die Wettkämpfe gerade vorbei sind. Dann laufen schon wieder die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Diesmal ist das alles etwas anders. Die 37-Jährige übernimmt eins zu eins die Pressearbeit für den Weltcup Weltcup im Langlauf und in der Nordischen Kombination, der am kommenden Wochenende über die Bühne geht.
Alltag einer Pressesprecherin Vom Volontär zur Stimme des Weltcups
Doreen Fischer 11.01.2026 - 10:08 Uhr