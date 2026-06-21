Fußball kann Tore, Emotionen und Leidenschaft erzeugen. Manchmal schafft er aber noch viel mehr. Das FuPa-AllStar-Game am Samstagabend auf dem Sportplatz in Haina war genau so ein Abend. Vor rund 200 Zuschauern standen beim 2:0-Erfolg der AllStars aus Hildburghausen gegen die Auswahl aus Sonneberg zwar auch sportliche Leistungen im Mittelpunkt – die eigentliche Hauptrolle spielte jedoch der gute Zweck. Im Rahmen des 80-jährigen Vereinsjubiläums des Hainaer SV wurde erneut für eine gute Sache gekickt. Ein Teil des Eintrittsgeldes kommt der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald – Haus Sonnenblume in Schleusingen – zugute. Dort soll der von Theresa Gehring initiierte „Garten der Sinne“ weiter ausgebaut werden – ein Ort, der den Bewohnern Erholung, Begegnung und neue Sinneseindrücke ermöglicht. „Wir freuen uns riesig über die Unterstützung. Mit den Spenden können wir den Garten für unsere Mitbewohner weiter verschönern und neue Ideen umsetzen“, sagte Theresa Gehring.