Am Freitagabend leuchteten die hohen Fenster der „Villa 11“ in Hildburghausen weit in die Dämmerung hinein. Die Jugendstilvilla wurde einmal mehr zu einem Resonanzkörper für Ideen. Hier, wo das „Coworking-Hibu“ zu Hause ist, fand das dritte Netzwerktreffen der Allianz „Regionale Power in Südthüringen“ statt – einer Initiative, die zeigt, was geschehen kann, wenn ein einzelner Mensch beginnt, Kräfte zu bündeln.