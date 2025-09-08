«Allianz der Freistaaten» Unions-Fraktionen: Verkehr und Gesundheit zusammen planen

"Besonders medizinische Versorgung und Pflege sind soziale Schicksalsfragen unserer Zeit. Wenn Kliniken im ländlichen Raum schließen und Landärzte fehlen, geht es um die Zukunft ganzer Regionen", sagte Bayerns CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek. "Deshalb wollen wir Gesundheitsversorgung über unsere Ländergrenzen hinweg gemeinsam organisieren – von Rettungswegen über Krankenhausplanung bis hin zur Ausbildung in Gesundheitsberufen." Der Bund müsse insbesondere sektorenübergreifende und digitale Modellprojekte möglich machen. "Krankheit kennt keine Grenzen, deshalb dürfen sie auch in den Planungsprozessen keine Rolle spielen", sagte Holetschek.