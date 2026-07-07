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  4. Kreis Mittelsachsen verbietet Wasserentnahme aus Gewässern

Allgemeinverfügung Kreis Mittelsachsen verbietet Wasserentnahme aus Gewässern

Das Landratsamt verweist auf niedrige Pegel und Aussichten auf trockenes und heißes Wetter. Bis auf Weiteres ist das Abpumpen aus Flüssen und Bächen daher verboten. Welche Ausnahme es gibt.

Allgemeinverfügung: Kreis Mittelsachsen verbietet Wasserentnahme aus Gewässern
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Wasser aus Flüssen - wie etwa der Zwickauer Mulde - zu pumpen ist in Mittelsachsen ab sofort tabu. (Archivbild) Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/ZB

Freiberg (dpa/sn) - Der Landkreis Mittelsachsen verbietet das Abpumpen von Wasser aus oberirdischen Gewässern. Eine entsprechende Allgemeinverfügung gelte ab sofort, teilte das Landratsamt in Freiberg mit. Demnach hat sich die Situation in den Gewässern in dem Landkreis auch nach den Niederschlägen der vergangenen Tage nicht entspannt. Die Pegel der Flüsse und Bäche liegen auf einem niedrigen Niveau. Angesichts von Prognosen, nach denen trockenes und warmes Wetter erwartet wird, bleibt die Wasserentnahme mit Hilfe von Pumpen deshalb bis auf weiteres untersagt. 

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Mit Handgefäßen dürfe weiterhin Wasser geschöpft werden, heißt es weiter. Das solle aber "nur sehr zurückhaltend erfolgen". Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis Ende September. Zuvor hatten bereits der Landkreis Nordsachsen, die Stadt Chemnitz und die Stadt Dresden entsprechende Verbote ausgesprochen.