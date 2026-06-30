Das Landesverwaltungsamt in Weimar hat mit einer neuen Allgemeinverfügung auf die zu erwartenden Proteste am Wochenende gegen den Bundesparteitag der AfD in Erfurt reagiert. Daraus geht hervor, dass Demonstrationen und Blockaden auf wichtigen Zufahrtsstraßen zum Messegeländer in der Landeshauptstadt untersagt sind. Betroffen von dem Verbot sind etwa die Autobahn 71 sowie die Zufahrtsstraßen vom Ortsteil Schmira zum Messegelände. Die Behörde begründet den Schritt mit der Sorge um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt. Außerdem gebe es Hinweise, dass die An- und Abreise der Delegierten zum Parteitag gezielt blockiert werden solle, heißt es in der Verfügung, die dieser Redaktion vorliegt.