Allgemeine Hochschulreife: Schnitt 2,13 - Bayerns G9-Abiturienten schneiden besser ab

München (dpa/lby) - Die rund 30.000 frischgebackenen Abiturienten in Bayern haben einen Notendurchschnitt von 2,13 erreicht. Damit waren ihre Noten nach Angaben des Kultusministeriums sowohl besser als im Vorjahr als auch im Vergleich zu den letzten zehn G8-Abiturjahrgängen (Durchschnittswert rund 2,25). Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) lobte die Leistungen und wies darauf hin, dass die erste Prüfungsrunde im neuen G9 gezeigt habe, "dass alle Beteiligten besonders gut auf die neu konzipierte Oberstufe und die Abiturprüfungen vorbereitet waren".