Laut Bergwacht waren zunächst sieben Schneeschuhwanderer am Donnerstag zu der Hütte bei Bad Hindelang (Kreis Oberallgäu) aufgestiegen. Durch Schneefall und Wind hatte sich über Nacht die Lawinengefahr jedoch auf Stufe 3 von 5 erhöht. Die Bergwacht schätzte den Abstieg daher als zu riskant ein und die Gruppe musste in der Hütte ausharren. Als sich die Lawinengefahr auch im Laufe des Samstags kaum verringert hatte, wurden sechs Gruppenmitglieder per Polizeihubschrauber von der Hütte evakuiert, eine weitere Person hatte sich auf eigene Faust auf den Abstieg gemacht.