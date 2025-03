Kempten (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kempten im Allgäu ist ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden. Ein Teil des Gebäudes ist unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden demnach wegen der Aufregung ins Krankenhaus gebracht. Der Brand am späten Sonntagabend sei im Dachstuhl entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.