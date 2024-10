Kempten (dpa/lby) - Aus noch ungeklärter Ursache ist in Kempten im Allgäu ein Auto in die Fensterfront eines Geschäfts gefahren. Aktuell geht die Polizei von mindestens drei Verletzten aus. Der Fahrer sei mit seinem Wagen in der Innenstadt von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehweg schließlich in die Fensterfront gefahren. Dort sei das Auto zum Stehen gekommen. Es seien zwei Fußgänger erfasst worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch der Fahrer sei verletzt worden, deshalb gehe man derzeit bei dem Vorfall von mindestens drei Verletzten aus. Zur Ursache gebe es noch keine Angaben.