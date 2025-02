Alles zur Biathlon-WM: Premiere in den Schweizer Bergen

Wer vertritt Thüringen in der Schweiz? Nach der krankheitsbedingten Absage von Weltklasseathletin Vanessa Voigt stehen drei ambitionierte Herren vom Stützpunkt in Oberhof im deutschen Team: Philipp Horn (30/SV Frankenhain) sowie Justus Strelow (27/SG Stahl Schmiedeberg) und Danilo Riethmüller (25/WSV Clausthal-Zellerfeld). Horn und Riethmüller, der aus dem Harz stammt, leben beide in Oberhof, der Sachse Strelow in Erfurt. Während Horn und Riethmüller zu den Laufstärksten zählen und in Top-Form sogar mit den Norwegern mithalten können, ist Strelow einer der besten Schützen und somit in den Staffeln gesetzt. WM-Neuling Riethmüller verbuchte von den deutschen Herren mit Rang zwei im Massenstart in Le Grand Bornand das beste Saisonergebnis, Horn gewann 2020 in Antholz mit Staffel-Bronze bereits WM-Metall.