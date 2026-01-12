Der Fleischermeister am Rost ist ziemlich außer sich. „Wenn noch einer fragt, dann weiß ich nicht“, meint der Handwerker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Es ist der erste reguläre Vormittag am Rost. Das Traditionsgut Bratwurst ist ein heikles Thema zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Rennsteig. Bereits Ende vergangenen Jahres war die Nachricht durchs Web gewabert: Die Bratwürste werden teurer. Nun steigen viele Preise, was jeder weiß, aber die Bratwurst, das ist schon noch etwas anderes. Ja, auch er habe die Preise für die Wurst frisch vom Rost erhöht, von 2,5 auf drei Euro, sagt der Mann am Rost und deutet auf ein Schild mit erklärenden Text. Was ihn ärgert: „Drei Jahre haben wir den Preis gehalten, aber jetzt geht es gar nicht mehr.“