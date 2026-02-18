In den ostdeutschen Bundesländern sind die Preise stärker gestiegen als im Westen, zeigt eine Ifo-Auswertung. Diese Aussage dürfte Wasser auf die Mühlen aller Populisten sein. Sie werden wieder jammern, wie schlecht es den Menschen zwischen Ostsee und Thüringer Wald doch geht. Und wie ungerecht es sei, dass die Schere zu den wohlhabenden Wessis noch weiter auseinandergehe. Doch wer dieser Interpretation nicht auf den Leim geht und genauer hinschaut, der kommt zu gänzlich anderen Schlussfolgerungen, die für den Osten sehr viel günstiger ausfallen: In Thüringen sind die Löhne von 2020 bis 2024 um 3,6 Prozentpunkte stärker gestiegen als die Preise.