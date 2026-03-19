Viele haben in Geraberg mit angepackt, damit die Kegelsportanlage alle technischen und baulichen Voraussetzungen erfüllt, um in eine neue Liga eingreifen zu können. Vor der Corona-Pandemie waren es die Kegelsportler, die auf dem Weg waren, um Bundesligaluft zu schnuppern. Mit den sportlichen Erfolgen wurde deutlich, die Sportanlage des SV 08 Geraberg, Abteilung Kegeln, muss fit gemacht werden, um die hohen Anforderungen zu erfüllen.