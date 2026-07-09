Wenn im Fernsehen die Bergretter in der gleichnamigen Fernsehserie unterwegs sind, dann gibt es spektakuläre Landschaft in den Alpen zu sehen. Und der Alltag der Mitarbeiter der Bergwacht sieht in etwa so aus: Tagsüber retten sie Menschen aus brenzligen Situationen. Dafür springen sie von steilen Klippen in das aufgewühlte Wasser einer Klamm oder gerne auch schon mal aus dem Helikopter. Weil es halt gerade nicht anders geht. Und abends? Landen die Bergretter bei so vielen verschiedenen Frauen im Bett, dass man als Zuschauer den Überblick verliert.