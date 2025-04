Es herrscht scheinbar herrlichstes Badewetter, als Schwimmmeister Lutz Kermann, Azubi William Quiram und Bauhof-Helfer Holger Reinhardt ihre Runden in dem 25-Meter-Pool drehen. Doch die Männer sind an diesem Tag im April 2025 keineswegs auf klassische Leibesübungen mit Bahnenziehen und Wassertreten aus. Zum einen gibt das die Außentemperatur, auf der elektronische Anzeige leuchten kühle 7.8 Grad auf, kaum her. Und zum anderen ist die Schwimmanlage noch gar nicht mit Wasser gefüllt. Das Trio ist vollauf mit den Präparationen für die neue Saison beschäftigt, geht im wahrsten Sinne des Wortes den Dingen auf den Grund.