In Allersdorf soll in diesem Monat mit dem Bau der neuen Straßenbeleuchtung begonnen werden. Seit drei Jahren versuchen Ortschaftsräte von Allersdorf und die Landgemeinde Großbreitenbach die alten Betonmasten mit den Beleuchtungselementen aus dem Zentrum des Dorfes heraus zu bekommen. Die noch bestehenden Freileitungen sollen erdverkabelt werden. Schon im Juni hatte das Bauamt mit den Baupartnern die Anlaufberatung durchgeführt. 18.000 Euro sollen die Arbeiten kosten.