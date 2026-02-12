Die Zahlen der vergangenen Jahre sprächen eine eindeutige Sprache, machte der Obermeister der Büchsenmacherinnung Mitteldeutschland, Torsten Schill, am vergangenen Wochenende im Suhler Haus der Geschichte deutlich, die immer mehr Mitgliedsunternehmen verliert. Die Gründe dafür sind vielfältiger Natur. So fänden immer mehr Unternehmen immer weniger Nachfolger, nannte er einen entscheidenden. Doch auch unnötige Hindernisse wie die Nichtakzeptanz von Kreditkarten als Zahlungsmittel, überbordende Bürokratie oder die Verschärfung der Waffengesetzgebung bezeichnete er als unüberwindbare Steine auf dem Weg zu einem starken Handwerk.