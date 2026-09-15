Am Wochenende drehte sich beim Handgemacht-Kreativmarkt in der Ilmenauer Festhalle alles um Selbstgemachtes, Design, Kunst und kreative Ideen. Dutzende Aussteller aus der Region und darüber hinaus präsentierten ihre handgefertigten Produkte und luden Besucher zum Stöbern ein. An den Ständen gab es unter anderem Kuscheltiere, selbstgestrickte Kleidungsstücke, Schmuck, kulinarische Spezialitäten und Postkarten zu entdecken. Die Bandbreite reichte von dekorativen Einzelstücken bis zu praktischen Alltagsgegenständen. Der Markt bot damit einen Einblick in die Vielfalt handwerklicher und künstlerischer Arbeiten.