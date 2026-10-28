Allerheiligen und Allerseelen Ehrenamtlich Trauerfeiern leiten – und Trauernde begleiten

Im Bistum Augsburg können seit März 2024 hauptberufliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beauftragt werden, Begräbnisfeiern zu leiten, wie Domvikar Ulrich Müller erläutert: "Eine solche Beauftragung setzt eine pastorale Notwendigkeit voraus, beispielsweise aufgrund einer hohen Zahl von Beerdigungen oder des Alters oder Gesundheitszustands des Pfarrers." Für ehrenamtliche Leitungen sehe man derzeit keine pastorale Notwendigkeit.

Das Bistum Würzburg hat 2017 nach Worten eines Sprechers mit dem ersten Ausbildungskurs für die ehrenamtliche Leitung von Trauerfeiern begonnen. Mittlerweile finde jährlich ein Kurs mit zehn bis zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Die Gründe für den Einsatz von Ehrenamtlichen in diesem Bereich seien vielfältig: "Zum einen geht es darum, eine seelsorgliche Einheit von Sterbebegleitung und Abschied herzustellen mit Ehrenamtlichen, die sich im Bereich der Sterbe- und Trauerbegleitung bereits eine hohe Sensibilität erworben haben. Zunehmend spielt auch der Personalmangel in der hauptberuflichen Seelsorge eine Rolle."

Und wie hält es die evangelische Landeskirche? Grundsätzlich seien Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend ausgebildet und beauftragt, erläutert eine Sprecherin. Unter bestimmten Umständen könnten auch Diakoninnen und Diakone sowie Religionspädagogen und -pädagoginnen Bestattungen leiten. Voraussetzungen seien unter anderem eine Weiterbildung und ein Dienstauftrag.