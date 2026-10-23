Der Herbst und insbesondere der November hat eine eigene Stimmung. Die Bäume verlieren ihre letzten Blätter, die Tage werden kürzer, die Natur zieht sich zurück. Es ist die Zeit, in der Menschen nach Wärme und Geborgenheit suchen und sich mancher besonders allein fühlt. Doch was früher als Novemberblues galt, hat nach Beobachtung von Burkhard Werner längst eine andere Dimension angenommen. Die Einsamkeit, die er unter jungen Menschen wahrnimmt, verschwindet nicht mehr mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr.