Allein an den Feiertagen: Einsamkeit zur Weihnachtszeit - Was tun gegen den Schmerz?

Berlin - Bei vielen reiht sich an den Feiertagen ein Besuch an den nächsten - für andere ist Weihnachten die Zeit im Jahr, in der das Gefühl von Einsamkeit besonders hart zuschlägt. Schnelle Lösungen gibt es schwerlich - gezielt etwas abmildern lässt sich das Gefühl aber durchaus, wie Experten erklären. Hilfreich seien zum Beispiel feste Routinen - ein Spaziergang täglich zur gleichen Zeit, das bewusste Zubereiten von Mahlzeiten oder ein fest eingeplantes Telefonat mit einer vertrauten Person, empfehlen Fachleute der Oberberg Fachkliniken.