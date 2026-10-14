Für das Projekt können Vereine und Gruppierungen ein oder zwei Fenster des Adventskalenders übernehmen und diese nach eigenen Ideen gestalten. Die Inhalte der einzelnen Kalendertürchen sind dabei frei wählbar. Möglich sind unter anderem Gedichte, Lieder, Vorträge oder Tanzeinlagen. „An einem festgelegten Abend wird das jeweilige Fenster gemeinsam geöffnet“, so der Wortlaut in der Pressemitteilung der Stadt Vacha. Begleitend dazu bestehe die Möglichkeit, einen kleinen Glühwein- oder Getränkeverkauf anzubieten. Die dabei erzielten Einnahmen kommen dem jeweiligen Verein beziehungsweise der jeweiligen Gruppierung zugute.