Alle Jahre wieder Weihnachtsmarktsaison geht mit "Winterdorf" los

Nürnberger Christkindlesmarkt

Eine Auflistung von berühmten Weihnachtsmärkten wäre unvollständig ohne den Nürnberger Christkindlesmarkt. Er gilt als einer der ältesten. Jahr für Jahr zieht er viele Tausend Besucher aus aller Welt an. Er wird am 28. November mit dem Prolog des Nürnberger Christkindes eröffnet und geht bis Heiligabend.