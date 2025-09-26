Die zweitkleinste Stadt Deutschlands wird zum Mittelpunkt der Deutschen Einheit. Am 3. und 4. Oktober feiern die Landkreise Coburg, Haßberge, Hildburghausen und Sonneberg sowie die Stadt Coburg in Ummerstadt „35 Jahre grenzenlos fränkisch“. Geplant sind Musik, Begegnungen, ein grenzenloser Markt und als Höhepunkt die Festrede des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU).