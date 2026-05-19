Alle Fraktionen einig: Bayern will gegen Stau auf dem Damenklo vorgehen

München (dpa/lby) - Lange Schlangen vor Damentoiletten sollen in Bayern irgendwann der Vergangenheit angehören, egal ob bei Konzerten oder in Theatern. Denn: In Zukunft sollen - anders als heute - ausreichend oder gleich viele Toiletten für Frauen und Männer vorgeschrieben werden. Der Bauausschuss des Landtags votierte einstimmig dafür, die entsprechende Verordnung zu ändern. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern: Ziel ist eine bundesweit einheitliche Regelung. Notfalls will Bayern aber auch im Alleingang handeln. Allerdings: Bestehende Hallen und Spielstätten müssen nicht zwingend umbauen - dort könnte das Problem also bestehen bleiben.