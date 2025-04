Alle an den Bahnsteig: Verein startet neues Kita-Projekt in Ilmenau

Rolf Macholdt zählt zu den rührigen Rentnern Ilmenaus, der vor neuen Ideen nur so sprudelt. Und es zeichnet auch seine Position als Vorsitzender des Vereins „Attraktives Ilmenau“ aus, der in diesem August 25-jähriges Bestehen feiert. Macholdt selbst ist seit 20 Jahren an der Spitze des Vereins. „Das ist schon eine wirklich lange Zeit“, blickt er zurück. Ein Grund für ihn, auf das Jubiläum gebührend aufmerksam zu machen. So ist der Ilmenauer jetzt passenderweise mit einem beklebten Flitzer in Ilmenau unterwegs – „Projekt 25“ steht darauf geschrieben. Verwiesen wird auf das Jubiläum wie auch die Highlights, die in diesem Jahr anstehen: Kinderveranstaltungen, Bratwurstkonzerte und Puppenbühne mit Udo Moritz am Apothekerbrunnen; außerdem Seniorenevents mit „Prominenten aus Stadt und Land“ an der Schloßmauer – und natürlich die Kinderweihnacht an drei verschiedenen Standorten.