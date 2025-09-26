Gegenüber vom Lebensmittelgeschäft Diska befinden sich die Räumlichkeiten. Es gibt zwei Eingänge: einen zum Kinderhaus sowie zum Jugendhaus. Innendrin gibt es allerdings eine Tür, sodass der nahtlose Übergang von den einen zu den anderen Räumlichkeiten möglich ist. „Man kann somit rasch zwischen den Räumlichkeiten wechseln“, sagt Pfarrer Johannes Heinrich, der seit 2019 in Sonneberg als evangelischer Pfarrer praktiziert. Neben dieser Aufgabe ist Heinrich auch noch im Vorstand des Vereins Lebenswasser aktiv.