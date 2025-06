Alkoholkonsum: Thüringer Kommunen zufrieden mit Alkoholverbotszonen

Einwohner von Gera fordern Ausweitung des Alkoholverbots

In Jena und Erfurt gibt es gleich mehrere dieser Zonen, teils schon seit mehreren Jahren. Die Stadt Eisenach hat einem Sprecher zufolge seit Juni 2024 eine zeitlich bis Ende 2026 geltende Verbotszone eingerichtet. In Gera gilt seit Juli 2017 ein Alkoholverbot in der Innenstadt im Umfeld der Gera Arcaden. "Grundsätzlich ist eine hohe Akzeptanz der Bevölkerung feststellbar", erklärt ein Sprecher der Stadt. So gebe es von Einwohnern immer wieder Forderungen nach einer Ausweitung. Dem könne die Stadt aber aufgrund der strengen rechtlichen Voraussetzungen für Verbotszonen nur schwer nachkommen.