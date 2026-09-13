Riga - In Lettland ist Wohlfahrtsminister Reinis Uzulnieks wegen Trunkenheit am Steuer seines Amtes enthoben worden. Regierungschef Andris Kulbergs entband den Politiker vom mitregierenden Bündnis der Bauern und Grünen von seinen Aufgaben. "Ein Minister, der unter Alkoholeinfluss Auto fährt, ist völlig unverantwortlich und eine Gefahr für die Gesellschaft", schrieb der Ministerpräsident des baltischen EU- und Nato-Landes auf der Plattform X. Auch Staatschef Edgars Rinkevics verurteilte in deutlichen Worten den Vorfall.