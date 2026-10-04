Alkoholeinfluss: Streit eskaliert - Mann wird ein Stück vom Ohr abgebissen

Der betrunkene Mann war am Samstag an der Wohnung eines 47-Jährigen aufgetaucht und hatte dort Bierflaschen herumgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Als der Ältere auf einem Mofa entlang der B12 flüchtete und den Notruf wählte, holte der 33-Jährige ihn demnach mit dem Fahrrad auf einem Wirtschaftsweg ein. Im folgenden Handgemenge biss der 47-Jährige seinem Kontrahenten ein Stück des Ohres ab.